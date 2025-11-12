Infineon rechnet mit gut verdoppelten KI-Umsätzen 2025/26
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--
Infineon rechnet mit gut verdoppelten KI-Umsätzen 2025/26
Infineon kalkuliert nach den Worten von CEO Jochen Hanebeck für das neue Geschäftsjahr 2025/26 mit KI-Umsätzen von mehr als dem Doppelten des Vorjahres. Stromversorgungslösungen für KI-Infrastruktur übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsatzmarke von 700 Millionen Euro - nahezu eine Verdreifachung gegenüber dem Jahr zuvor und rund 100 Millionen Euro mehr als geplant, sagte er in der Bilanzpressekonferenz.
Im neuen Geschäftsjahr kalkuliert Infineon nun mit rund 1,5 Milliarden Euro KI-Umsätzen. Bislang war Infineon nur von 1 Milliarde Euro ausgegangen.
Auch mittelfristig sei in diesem Bereich "dynamisches Wachstum" zu erwarten, so Hanebeck. Der für Infineon adressierbare Markt dürfte bis zum Ende des Jahrzehnts eine Größe von 8 bis 12 Milliarden Euro erreichen.
Infineon-Vertriebsvorstand Andreas Urschitz bezifferte den aktuellen Marktanteil entlang der gesamten Kette an Stromversorgungslösungen für KI in einer Größenordnung zwischen 30 und 40 Prozent. "Nach vorne hin werden wir sicherlich alles in Bewegung setzen, um in diesen Marktanteilspektrum auch zu bleiben", sagte er mit Blick auf den adressierbaren Markt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 03:21 ET (08:21 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen