DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend mit stabiler Tendenz

28.08.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,85 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
21,19 EUR -0,21 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 24,85 USD bewegte sich die Intel-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 25,14 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 24,62 USD. Bei 24,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.727.844 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,85 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,83 USD aus.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,134 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
