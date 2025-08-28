Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verbilligt sich am Freitagnachmittag

Intel im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 24,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 24,69 USD. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 24,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.738.151 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,44 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,134 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

