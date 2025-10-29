Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteuert sich am Mittwochnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 41,90 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 41,90 USD zu. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 41,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,60 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.972.883 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD. 1,37 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.
Intel gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 13,65 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,322 USD je Intel-Aktie.
