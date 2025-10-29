Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend behauptet

Aktie im Fokus

Die Aktie von Intel zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 41,49 USD zeigte sich die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Im NASDAQ-Handel kam die Intel-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 42,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 40,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,60 USD. Zuletzt wechselten 13.810.956 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,47 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 134,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intel ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,322 USD je Aktie belaufen.

