Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend behauptet

29.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Intel zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 41,49 USD zeigte sich die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
35,88 EUR 0,28 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Intel-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 42,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 40,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,60 USD. Zuletzt wechselten 13.810.956 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,47 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 134,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intel ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,322 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Intel-Aktie freundlich: Chipriese überrascht mit starken Zahlen

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
