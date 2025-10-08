DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto17,02 -0,3%Nas22.992 +0,9%Bitcoin106.651 +2,3%Euro1,1608 -0,4%Öl66,36 +1,0%Gold4.051 +1,7%
Heute im Fokus
DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
So lohnend wäre ein Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren gewesen
Tether: Wäre eine Anlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Jahresziel im Fokus

Airbus-Aktie: 73 Auslieferungen im September

08.10.25 18:07 Uhr
Airbus-Aktie: Airbus liefert 73 Jets im September | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert.

Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 507 Maschinen an Kunden übergeben, wie das Unternehmen mitteilte. Damit ist Airbus immer noch weit von ihrem Jahresziel von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen entfernt. Zudem buchte Airbus im September brutto zehn Flugzeugbestellungen, im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September hat der Konzern somit insgesamt 610 Bestellungen erhalten.

DJG/sha/flf

DOW JONES

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen