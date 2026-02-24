DAX25.049 +0,3%Est506.153 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
Kamikaze-Drohnen

Rheinmetall-Aktie gibt dennoch ab: Offenbar konnte Drohnen-Auftrag der Bundeswehr gewonnen werden

25.02.26 09:23 Uhr
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Offenbar Bundeswehr-Drohnen-Deal an Land gezogen | finanzen.net

Rheinmetall bekommt einem Zeitungsbericht zufolge doch noch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.706,50 EUR -18,00 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Financial Times berichtet, wird der Rüstungskonzern gemeinsam mit den Startups Stark und Helsing voraussichtlich Kamikaze-Drohnen an die Bundeswehr liefern.

Das anfängliche, auf Rheinmetall entfallende Volumen liege bei 269 Millionen Euro und könnte bei Erreichen bestimmter Meilensteine steigen.

Rheinmetall und das Beschaffungsamt der Bundeswehr lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Deal ist ein Coup für Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Denn zunächst war der Konzern nicht berücksichtigt worden.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 1.711,00 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
