Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp 4 Millionen Euro. Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der MDAX-Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte. Diese soll sich 2025 nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen, statt wie zuvor erwartet zwischen 5 und 7 Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Wie ebenfalls bekannt, lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt.

Die Nordex-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 3,08 Prozent auf 25,20 Euro.

