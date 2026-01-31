Kursrutsch

Eine heftige Korrektur an den Metallmärkten hat am Montagmorgen auch stark auf die Aurubis-Aktien abgefärbt.

Für die Titel des Kupferkonzerns wandelte sich der zuletzt - durch den Kupferpreisanstieg - kräftige Rückenwind ab Freitag in Gegenwind. Ein Rutsch des Preises des Industriemetalls ließ den Aktienkurs auf XETRA zuletzt um 1,93 Prozent auf 157,30 Euro absacken, zwischenzeitlich waren die Verluste noch deutlich höher ausgefallen. Schon am Freitag hatte die Korrektur eingesetzt.

Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag nochmals um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber .

Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

