DAX24.608 +0,3%Est505.941 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,2%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.396 +0,7%Euro1,1871 +0,2%Öl66,39 -6,1%Gold4.688 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Evonik-Chef warnt Mittelstand vor Annäherung an die AfD - Evonik-Aktie fällt Evonik-Chef warnt Mittelstand vor Annäherung an die AfD - Evonik-Aktie fällt
Nestlé-Aktie höher: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen Nestlé-Aktie höher: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Kursrutsch

Folgen der Verkaufspanik: Aurubis-Aktie korrigiert mit dem Kupferpreis

02.02.26 11:09 Uhr
Metall-Crash zieht Aurubis-Aktie mit nach unten | finanzen.net

Eine heftige Korrektur an den Metallmärkten hat am Montagmorgen auch stark auf die Aurubis-Aktien abgefärbt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
158,70 EUR 0,20 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.688,89 USD -176,46 USD -3,63%
News
Kupferpreis
13.369,35 USD -474,05 USD -3,42%
News
Silberpreis
80,77 USD -3,93 USD -4,64%
News

Für die Titel des Kupferkonzerns wandelte sich der zuletzt - durch den Kupferpreisanstieg - kräftige Rückenwind ab Freitag in Gegenwind. Ein Rutsch des Preises des Industriemetalls ließ den Aktienkurs auf XETRA zuletzt um 1,93 Prozent auf 157,30 Euro absacken, zwischenzeitlich waren die Verluste noch deutlich höher ausgefallen. Schon am Freitag hatte die Korrektur eingesetzt.

Wer­bung

Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag nochmals um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber .

Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen