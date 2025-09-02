LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,48 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der LANXESS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,48 EUR. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 23,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 23,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,46 EUR. Bisher wurden heute 110.681 LANXESS-Aktien gehandelt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 30,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,07 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. EUR gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

