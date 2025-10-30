DAX24.094 -0,1%Est505.675 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1567 -0,3%Öl64,29 -0,9%Gold3.972 +0,7%
MARKT USA/Wall Street wird Gipfeltreffen wohl nicht feiern

30.10.25 12:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
256,60 EUR 7,85 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
585,00 EUR -15,00 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
457,85 EUR -0,35 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach dem Ende der jüngsten Rekordjagd am Vortag deuten sich am Donnerstag an der Wall Street leichte Verluste an. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Hatten zur Wochenmitte noch gesunkene Zinssenkungsfantasien nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank gebremst, ist es nun das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Zwar wollen die USA laut Trump die Zölle auf chinesische Waren im Rahmen eines umfassenderen Abkommens zur Reduzierung der Handelsspannungen senken.

Doch sorgt der Umstand für Ernüchterung, dass offenbar noch nichts in trockenen Tüchern zu sein scheint. Zwar beeilten sich beide Seiten, die jeweiligen Zugeständnisse an die andere Seite zu betonen und laut Trump wird er "ziemlich bald" ein Handelsabkommen unterzeichnen können. Allerdings räumte er ein, dass es noch Stolpersteine gebe. Zudem sei der gefährlichste potenzielle Krisenherd zwischen den USA und China - Taiwan - nicht angesprochen worden.

Zudem kommen aus dem Technologiebereich keine überzeugenden Schlagzeilen. Denn die Facebook-Mutter Meta Platforms verfehlte die Gewinnerwartungen des Marktes. Zudem belasten Sorgen über die KI-Investitionen den Kurs, der vorbörslich 8,5 Prozent abstürzt. Auch Microsoft liegen im Minus, der Kurs büßt 2,5 Prozent ein.

Zwar hat der Softwareriese im ersten Quartal seines Fiskaljahres die Erwartungen übertroffen, doch verzeichnet der Konzern eine höhere Nachfrage nach seinen Cloud- und KI-Diensten, als das Unternehmen bewältigen kann. Lediglich die Google-Mutter Alphabet überzeugt mit Gewinn und Umsatz oberhalb der Marktschätzungen - die Aktie verteuert sich um 7,6 Prozent. Mit Apple und Amazon warten nach der Schlussglocke die nächsten Technologieschwergewichte mit ihren Geschäftsberichten auf.

October 30, 2025 07:27 ET (11:27 GMT)

