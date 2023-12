Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 59,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,89 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,46 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955.406 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 21,68 Prozent niedriger. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 8,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,92 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

