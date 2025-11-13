Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 59,82 EUR.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 59,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 60,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,75 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 605.524 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 63,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 31,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,05 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 32,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
