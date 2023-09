Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 66,40 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 66,40 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.299.614 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 12,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 23,72 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,45 EUR an.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,09 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 fällt letztendlich zurück

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Prozess bei Anleger-Klage startet nächste Woche

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 liegt im Minus