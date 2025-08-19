Merck Aktie News: Merck legt am Freitagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 112,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 112,00 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 110,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.214 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 58,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 10,09 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,00 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

