Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 468,91 USD ab.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 468,91 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 468,02 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 475,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.246.232 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 18,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Kursverlust von 26,46 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,56 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 16,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

