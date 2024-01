STMicro-Aktie tief im Minus: STMicroelectronics erwartet Umsatzeinbußen - auch Infineon-Aktie unter Druck

Minus 15 Prozent

Der europäische Chipkonzern STMicro erwartet nach mauen Geschäften im vierten Quartal auch zum Jahresauftakt Einbußen.

Der Vorstand rechnet in den ersten drei Monaten mit einem Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar, wie STMIcro am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte Konzernchef Jean-Marc Chery einen Rückgang der Bestellungen im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal. "Wir sahen weiterhin eine stabile Nachfrage im Automobilbereich, keinen signifikanten Anstieg im Bereich Verbraucherelektronik und eine weitere Verschlechterung im Industriebereich", so Chery. Im Zeitraum Oktober bis Dezember brach das Betriebsergebnis um 20,5 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar ein. Der Umsatz schrumpfte auf 4,28 (Vorjahr: 4,42) Milliarden Dollar.

STMicro-Geschäftsausblick belastet Infineon-Aktie

Ein enttäuschender Ausblick des Halbleiterherstellers STMicro hat am Donnerstag hierzulande die Papiere des Konkurrenten Infineon belastet.

Via XETRA verloren Infineon-Aktien zuletzt 1,19 Prozent auf 34,49 Euro. Für STMicroelectronics geht es an der EURONEXT Paris zeitweise um 1,87 Prozent auf 41,815 Euro bergab.

STMicro ist wie Infineon mit seinen Chips stark auf die Industrie und den Automobilbereich ausgerichtet.

Am Vortag hatten Infineon bereits Federn lassen müssen, nachdem der Chipkonzern Texas Instruments im vergangenen Quartal von einem Rückgang im Autogeschäft gebremst wurde. Am Ende des Tages stand zwar ein kleines Plus auf der Kurstafel, im starken DAX waren Infineon damit aber im hinteren Feld. Seit Jahresbeginn zählen die Papiere mit einem Verlust von 7,7 Prozent gemessen am Vortagesschluss zu den schwächeren Werten im DAX.

UBS belässt STMicro auf "Buy" - Ziel 54 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf das laufende erste Quartal liege um gut ein Drittel unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Zielvorgaben für das Gesamtjahr 2024 implizierten, dass die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebit) um 20 bis 25 Prozent sinkt. Wichtig sei nun die Telefonkonferenz, in der das Management bezüglich der Preissetzung beruhigen und sich auch zuversichtlicher zu den Aussichten für das Auto-Geschäft äußern könnte.

