NYSE-Handel im Fokus

Mittwochshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags

11.03.26 18:00 Uhr
Mittwochshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags | finanzen.net

Am Mittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 6.769,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54,978 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 6.787,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.781,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.747,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.811,15 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, stand der S&P 500 bei 6.941,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.901,00 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 5.572,07 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,29 Prozent ein. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.636,04 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Oracle (+ 9,71 Prozent auf 163,90 USD), CF Industries (+ 7,41 Prozent auf 118,21 USD), The Mosaic (+ 6,61 Prozent auf 28,23 USD), Marathon Petroleum (+ 4,74 Prozent auf 225,44 USD) und Valero Energy (+ 4,62 Prozent auf 227,05 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Campbell Soup (-6,48 Prozent auf 23,08 USD), ConAgra Foods (-5,31 Prozent auf 17,12 USD), McCormick (-4,35 Prozent auf 60,63 USD), Stryker (-3,77 Prozent auf 345,14 USD) und Freeport-McMoRan (-3,72 Prozent auf 60,08 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.558.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

