Notierung im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

12.08.25 16:09 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 386,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
387,60 EUR 10,00 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 386,00 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 387,00 EUR zu. Bei 380,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.688 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. 2,54 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,34 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,84 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 405,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

