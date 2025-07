MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 379,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 379,90 EUR. Bei 380,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 375,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 44.049 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 245,60 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 392,78 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,94 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

