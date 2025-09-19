NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.572 Punkte

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Sonderbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. So zeigten sich auch die Windenergietitel Nordex und Energiekontor unauffällig. Der Kurs des dänischen Windenergieunternehmens Orsted zog dagegen kräftig an. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 14,79 Euro, wurde das Papier auf den Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate rund 10 Prozent höher gestellt. Am Abend war bekannt geworden, dass ein US-Bezirksgericht den Dänen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen. Es erließ damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration, das Projekt zu stoppen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung