NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.572 Punkte

22.09.25 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,96 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
16,49 EUR 2,04 EUR 14,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Sonderbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. So zeigten sich auch die Windenergietitel Nordex und Energiekontor unauffällig. Der Kurs des dänischen Windenergieunternehmens Orsted zog dagegen kräftig an. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 14,79 Euro, wurde das Papier auf den Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate rund 10 Prozent höher gestellt. Am Abend war bekannt geworden, dass ein US-Bezirksgericht den Dänen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen. Es erließ damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration, das Projekt zu stoppen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.572 23.527 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
