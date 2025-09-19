NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.572 Punkte
DOW JONES--Sonderbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. So zeigten sich auch die Windenergietitel Nordex und Energiekontor unauffällig. Der Kurs des dänischen Windenergieunternehmens Orsted zog dagegen kräftig an. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 14,79 Euro, wurde das Papier auf den Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate rund 10 Prozent höher gestellt. Am Abend war bekannt geworden, dass ein US-Bezirksgericht den Dänen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen. Es erließ damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration, das Projekt zu stoppen.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.572 23.527 +0,2%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
