NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag schwächer.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,19 Prozent tiefer bei 21.447,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,345 Prozent tiefer bei 21.630,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 21.705,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.397,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21.631,15 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,088 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 29.07.2025, mit 21.098,29 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 29.05.2025, bei 19.175,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17.516,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,24 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Autodesk (+ 7,63 Prozent auf 310,51 USD), Baiducom (+ 5,12 Prozent auf 95,63 USD), Myriad Genetics (+ 4,02 Prozent auf 6,47 USD), Nortech Systems (+ 3,77 Prozent auf 9,35 USD) und Lifetime Brands (+ 2,59 Prozent auf 3,96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Rambus (-8,39 Prozent auf 74,29 USD), Oracle (-6,72 Prozent auf 224,16 USD), American Superconductor (-6,71 Prozent auf 50,23 USD), Modine Manufacturing (-5,10 Prozent auf 135,17 USD) und Harvard Bioscience (-5,06 Prozent auf 0,49 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.465.444 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,797 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net