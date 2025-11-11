Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 93,25 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,25 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,65 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,95 EUR. Zuletzt wechselten 17.406 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 48,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,628 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 293,13 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,03 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

