Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 93,20 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,20 EUR. Bei 93,65 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 25.737 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 32,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,628 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 125,44 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 293,13 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2025 aus.

