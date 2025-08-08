Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 72,35 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 72,35 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,61 CHF zu. Bei 72,42 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 441.217 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 26,77 Prozent wieder erreichen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

