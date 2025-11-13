DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.994 +0,5%Euro1,1589 ±-0,0%Öl62,67 ±-0,0%Gold4.213 +0,4%
Neuer Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre beginnt

13.11.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
98,38 EUR 0,70 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aufklärung der Dieselaffäre bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) geht weiter: Am Donnerstag (10.00 Uhr) beginnt am Landgericht Braunschweig ein weiteres größeres Verfahren gegen fünf Anklagte. Vier Männern und einer Frau wird unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und strafbare Werbung vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft den zum Teil ehemaligen Mitarbeitern vor, als VW (Volkswagen (VW) vz)-Führungskräfte dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass Behörden und Kunden in Europa und den USA jahrelang über die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen getäuscht worden seien. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im September 2015 war herausgekommen, dass VW statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mithilfe versteckter Software-Codes fälschte. VW-Boss Martin Winterkorn flog aus dem Amt, und der Konzern stürzte in eine seiner größten Krisen.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland hat es mittlerweile Urteile mit Haftstrafen gegeben. Für das weitere Verfahren wurden mehr als 100 Verhandlungstage bis Ende 2026 angesetzt./bch/DP/jha

