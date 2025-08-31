Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Abend nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,71 USD nach oben.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 74,71 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 75,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,29 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 432.060 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

