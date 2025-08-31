DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Kursentwicklung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Abend nordwärts

03.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Nike zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,71 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
64,34 EUR 0,34 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 74,71 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 75,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,29 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 432.060 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

