Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 78,27 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 78,27 USD zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 78,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,20 USD. Zuletzt wechselten 242.135 Nike-Aktien den Besitzer.
Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 13,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,21 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.
Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.
