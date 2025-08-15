DAX24.437 +0,5%ESt505.485 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.419 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,13 -0,5%Gold3.326 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Kursplus

19.08.25 16:09 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 78,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
66,77 EUR -0,13 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 78,27 USD zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 78,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,20 USD. Zuletzt wechselten 242.135 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 13,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,21 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
27.06.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
27.06.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen