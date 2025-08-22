Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 79,44 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 79,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 79,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214.394 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 14,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit Abgaben von 34,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,62 Mrd. USD gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

