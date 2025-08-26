Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 78,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 79,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,96 USD. Zuletzt wurden via New York 221.123 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 12,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 33,76 Prozent Luft nach unten.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 83,22 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

