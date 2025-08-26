Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 78,93 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 79,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,96 USD. Zuletzt wurden via New York 221.123 Nike-Aktien umgesetzt.
Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 12,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 33,76 Prozent Luft nach unten.
Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 83,22 USD.
Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.2025
|Nike Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen