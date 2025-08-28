Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,29 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 77,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 77,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.004.433 Nike-Aktien den Besitzer.
Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 14,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.2025
|Nike Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
