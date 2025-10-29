Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Nike im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 66,53 USD ab.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 66,53 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 66,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,95 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 325.250 Aktien.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 27,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,25 USD aus.

Am 30.09.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,70 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.

