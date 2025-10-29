Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verliert am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 65,32 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,1 Prozent auf 65,32 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 65,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 771.504 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 82,44 USD markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,20 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 24,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 30.09.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Nike-Aktie.

