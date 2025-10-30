DAX24.108 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.754 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold4.000 +1,4%
Kurs der Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag freundlich

30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 65,47 USD.

Nike Inc.
56,90 EUR 0,71 EUR 1,26%
Aktien
Nike Inc.
56,90 EUR 0,71 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 65,47 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,51 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 64,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 439.291 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 25,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 20,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,25 USD je Nike-Aktie an.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Nike Inc.

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
