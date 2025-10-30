Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend mit Verlusten

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 65,00 USD.

Die Nike-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 65,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 64,60 USD. Bei 64,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 891.547 Nike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,25 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

