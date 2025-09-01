Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,86 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,86 EUR. Bei 20,94 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 20,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.604 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

