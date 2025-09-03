Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 21,50 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 21,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 58.695 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 9,02 Prozent zulegen. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

