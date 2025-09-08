DAX23.721 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.674 +0,4%Nas21.784 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,07 +1,3%Gold3.641 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Nordex im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex wird am Nachmittag ausgebremst

09.09.25 16:09 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 21,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,98 EUR -0,42 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 21,08 EUR ab. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,94 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,30 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 101.877 Aktien.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 11,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Abschläge von 50,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,692 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

