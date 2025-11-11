DAX23.988 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Nordex im Blick

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Abschlägen

11.11.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,10 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 27,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,38 EUR. Bisher wurden heute 10.848 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,00 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 3,21 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,33 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,084 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 04.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,09 Prozent auf 1,71 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte Nordex die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,964 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

