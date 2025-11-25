DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Plus

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 103,56 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 103,56 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,36 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,76 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 492.859 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 21,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,38 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 28.10.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,63 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 11,13 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,93 USD je Aktie aus.

