NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit negativen Vorzeichen

25.11.25 20:23 Uhr

25.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 175,67 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 175,67 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 169,55 USD. Bei 174,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.921.287 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,15 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,77 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 239,29 USD.

Am 19.11.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 57,01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 35,08 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

