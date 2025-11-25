NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 175,67 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die NVIDIA-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 175,67 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 169,55 USD. Bei 174,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.921.287 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,15 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,77 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 239,29 USD.
Am 19.11.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 57,01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 35,08 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen