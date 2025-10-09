Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Oracle am Abend zu

So entwickelt sich Oracle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 298,03 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 298,03 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 300,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.458.334 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 13,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 301,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,82 USD fest.

