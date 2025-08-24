Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit sattem Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 38,5 Prozent auf 334,46 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 38,5 Prozent auf 334,46 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 345,69 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 317,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.635.795 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,57 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Oracle rechnen Experten am 14.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

