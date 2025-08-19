DAX24.282 ±0,0%ESt505.458 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.835 -0,2%Nas21.135 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.342 -0,2%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 233,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
202,00 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 233,85 USD. Die Oracle-Aktie sank bis auf 232,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.136 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je Oracle-Aktie. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 11.06.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 15,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,77 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

