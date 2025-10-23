Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle legt am Abend zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Oracle. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 281,75 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 281,75 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Oracle-Aktie bei 281,75 USD. Bei 273,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.396.571 Oracle-Aktien.
Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 18,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.
Am 09.09.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,01 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
