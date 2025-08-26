Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 232,82 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 232,82 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,82 USD nach. Bei 234,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.639 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Gewinne von 12,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,88 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.
Oracle ließ sich am 11.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 15,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Oracle-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.09.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,77 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen