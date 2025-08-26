Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minus

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 232,82 USD ab.

Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 232,82 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,82 USD nach. Bei 234,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.639 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Gewinne von 12,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,88 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Oracle ließ sich am 11.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 15,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.09.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

