Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 290,29 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 290,29 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 288,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,29 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 319.776 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 19,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 59,00 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 301,00 USD aus.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,93 Mrd. USD im Vergleich zu 13,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,82 USD fest.

