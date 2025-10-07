Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Dienstagabend ab

Oracle im Blick

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 283,01 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 283,01 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 271,00 USD. Bei 291,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 2.378.295 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Mit einem Zuwachs von 22,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 137,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,82 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke