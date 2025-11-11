Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend fester
Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 25,20 USD.
Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 25,20 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,50 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 6.606.505 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 27,68 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,33 USD je Pfizer-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.11.2025. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.
In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
