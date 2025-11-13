Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Bei der Pfizer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 25,88 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 25,88 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,48 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,78 USD ab. Bei 25,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 6.238.072 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 6,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Abschläge von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Pfizer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 USD je Pfizer-Aktie.

